“Estoy bastante emocionado, fueron dos años sin temporada de Cibacopa y para nosotros los mazatlecos tiene algo especial, no es cualquier liga porque representamos el puerto, nuestra casa, donde nacimos.

Sin duda la pandemia por Covid 19 dejó también mucho aprendizaje, explicó Onofre, quien tiene como principal objetivo aportar a su equipo.

“Honestamente las metas personales dentro del basquetbol no me las pongo, mis metas son más que nada a nivel equipo, a nivel organización, siempre es quedar campeón y si es algo personal sería destacar en todos los juegos, hacer lo que me gusta, salir a aprender del coach y de los compañeros.