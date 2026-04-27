$!Daniela Gaxiola gana medalla de plata y México cierra con fuerza en la Copa del Mundo de Pista en Malasia

El equipo mexicano registró un balance general de seis medallas: un oro, dos platas y tres bronces, a lo largo de las tres rondas disputadas en Australia, Hong Kong (China) y Malasia
En una final cerrada que tuvo que definirse por fotofinish, la multimedallista panamericana Luz Daniela Gaxiola González conquistó la medalla de plata en la prueba de keirin femenil, durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, organizada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) celebrada en Nilai, Malasia.
La prueba fue ganada por la china Lijuan Wang, quien se adjudicó la medalla de oro, mientras que la británica Emma Finucane obtuvo el bronce. Por su parte, la también mexicana Yuli Paola Verdugo Osuna finalizó en la posición 17.
Cabe recordar que el keirin femenil otorgó a México y a la sinaloense Daniela Gaxiola un histórico sexto lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, resultado que marcó un precedente al ser la primera ocasión en que una ciclista nacional y latinoamericana alcanza dicha posición en esta prueba desde su debut en Londres 2012.
Con estos resultados, el equipo nacional de ciclismo de pista concluyó su participación en la décima posición del medallero general, con un total de tres preseas: dos de plata y una de bronce. China, Países Bajos y Noruega ocuparon el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.
México en el serial de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista UCI 2026
En el balance general del serial del presente año, México tuvo presencia desde la primera ronda celebrada en Australia, donde obtuvo una medalla de oro en eliminación por conducto de Yareli Acevedo Mendoza, así como un bronce en madison femenil, logrado por la propia Acevedo Mendoza junto a Sofía Arreola Navarro.
En la segunda parada, realizada en Hong Kong, China, la capitalina Yareli Acevedo sumó una medalla de bronce en la prueba de ómnium femenil.
Para la tercera ronda, disputada en Malasia, la delegación nacional consiguió tres preseas: plata en eliminación por parte de Acevedo Mendoza; plata de Daniela Gaxiola en keirin femenil; y bronce en velocidad por equipos femenil, con Daniela Gaxiola, Yuli Paola Verdugo Osuna y María José Vizcaíno García.
La clasificación final del serial no solo definirá a los ganadores absolutos, sino que también establecerá la jerarquía internacional rumbo al Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026, que se llevará a cabo del 14 al 18 de octubre en Shanghái, China, además de marcar el camino en el proceso clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Cabe destacar que campeones olímpicos y vigentes monarcas mundiales de la UCI estarán entre las figuras que competirán en el Velódromo de Shanghái, inaugurado el 18 de mayo de 2024, para disputar el máximo certamen del ciclismo de pista. En este evento se otorgarán 22 títulos de Campeón Mundial UCI: 11 en la rama varonil y 11 en la femenil.
Las pruebas incluyen las seis especialidades del programa olímpico: keirin, madison, ómnium, sprint, persecución por equipos y velocidad por equipos, además de eliminación, persecución individual, carrera por puntos, contrarreloj de un kilómetro y scratch.