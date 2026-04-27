$!Daniela Gaxiola gana medalla de plata y México cierra con fuerza en la Copa del Mundo de Pista en Malasia

El equipo mexicano registró un balance general de seis medallas: un oro, dos platas y tres bronces, a lo largo de las tres rondas disputadas en Australia, Hong Kong (China) y Malasia En una final cerrada que tuvo que definirse por fotofinish, la multimedallista panamericana Luz Daniela Gaxiola González conquistó la medalla de plata en la prueba de keirin femenil, durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, organizada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) celebrada en Nilai, Malasia. La prueba fue ganada por la china Lijuan Wang, quien se adjudicó la medalla de oro, mientras que la británica Emma Finucane obtuvo el bronce. Por su parte, la también mexicana Yuli Paola Verdugo Osuna finalizó en la posición 17.

Cabe recordar que el keirin femenil otorgó a México y a la sinaloense Daniela Gaxiola un histórico sexto lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, resultado que marcó un precedente al ser la primera ocasión en que una ciclista nacional y latinoamericana alcanza dicha posición en esta prueba desde su debut en Londres 2012. Con estos resultados, el equipo nacional de ciclismo de pista concluyó su participación en la décima posición del medallero general, con un total de tres preseas: dos de plata y una de bronce. China, Países Bajos y Noruega ocuparon el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.