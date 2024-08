“Al final me dan dos amonestaciones más, en un par de segundos y nunca se me señala la cuarta amonestación, de haber sido así, mi plan hubiera cambiado totalmente, tomé una decisión sin haber tenido el contexto muy claro y eso es error mío también, me queda aprender y a seguir adelante”, dijo.

“Fue un combate complicado, muy estorboso, de mucha paciencia, sí estoy desconcertada por la situación en la que se dio el resultado al final, siento que pudo haber sido más claro y de mi parte, un error de principiante, lo que siempre hago ahora no lo quise arriesgar, por no arriesgar el combate y termino perdiendo por amonestaciones”, reconoció la mexicana.

La tunecina perdió en su siguiente encuentro, de cuartos de final, ante Lena Stojkovic de Croacia, por lo que Daniela Souza no pudo acceder al repechaje, en lo que significó su debut olímpico.

“Claro que siempre hay un tema de impotencia, pero al final no puedo quejarme al cien por ciento, no es culpa de nadie más que mía, porque la situación, lo que yo podía controlar, al final fue un detalle mío, si bien, sí hay que mejorar esa claridad en el jueceo porque estamos en unos Juegos Olímpicos y ya no puede haber ese tipo de detalles, pues ahora me queda tener en cuenta que siempre va a haber el error humano y que tengo que estar siempre atenta”, destacó.

“Estaba lista para llevarme la medalla de oro, trabajé por ello y ahora sigo anonadada, sigo en shock, todavía no digiero lo que ha sucedido, pero estoy contenta de estar aquí”, concluyó.

Las competencias de taekwondo continuarán para México el sábado 10 de agosto, cuando entrará en acción Carlos Sansores en la categoría +80 kilos, ante Paivou Johnouario Gomis de Guinea-Bisáu en la ronda de octavos de final.