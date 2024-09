“Desde mi punto de vista debería de tener un impulso mayor el efecto, que la sociedad lo abrace como tal, pero mucha gente, por ejemplo, ya no le da el seguimiento al tema de las justas deportivas cuando ya entra en la etapa de paralímpicos, pero son muy importantes, incluso podría decir yo, tienen la misma importancia o quizá más porque eso alienta a quien está en una situación de parálisis, de discapacidad, a que todavía tiene manera de hacer su vida en el olimpismo y hay muchas formas”.

Agregó que socialmente no sabe por qué el deporte paralímpico no tiene el impulso que debería de tener en la sociedad en México.

“De hecho, ya hicimos ahí el análisis, es algo similar que lo que hicimos con Marco, en este caso es paralímpico, no tiene por qué demeritar, es una atleta, una paratleta, al contrario, su gran esfuerzo por ser atleta paralímpica vale la pena hacer un recibimiento; además, es la segunda medalla (de bronce que obtiene en los Juegos Paralímpicos), no es cualquier cosa, yo creo que eso es digno también de mencionarlo”.

También dio a conocer que el Instituto Municipal del Deporte ha hecho un excelente trabajo en ello porque tiene un grupo enorme de paratletas que ahorita ya son tricampeones a nivel estatal, se han traído primeros y segundos lugares a nivel nacional.

“Ella salió de ahí y hay muchos muy buenos paratletas, se le ha dado toda la importancia, nosotros le hemos dado todo el impulso”, añadió tras precisar que se reunirá también con los regidores para ver la cantidad del estímulo económico que se le dará a Rosa María Guerrero.

“En el tema de los recursos siempre me gusta tomar en cuenta a los regidores por qué, porque como no tenemos un fondo especial para eso, o sea, tenemos fondo para deportes, pero no para el rubro incentivos para atletas exitosos, pues obviamente tenemos que trasladar de un punto a otro y hay que hacerlo”.