“Estoy muy feliz porque estoy debutando en París 2024 y feliz y contenta de haber obtenido la medalla de bronce. La verdad yo sí venía buscando una medalla, no sabía de qué color, se hizo la de bronce y yo más que feliz con el resultado y pues sentí la adrenalina a más no poder, el corazón sentía que se me iba a salir del pecho, pero traté de controlarme lo más que pude y ahí está el resultado”, destacó la también subcampeona mundial de Kobe, Japón, 2024, en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Agradezco mucho a mi entrenador (Daniel Eduardo Pardo López) porque desde el momento uno él ha confiado en mí y siempre me motiva a seguir y a toda mi familia que nunca me deja abajo, siempre me apoya, también a todos mis amigos y a la gente en general que siempre me ha seguido”, resaltó.

Por último, agradeció todos los apoyos recibidos previo a esta competencia.

“Quiero mandarle un saludo a todos los de Acaponeta, Nayarit, y a todo Nayarit, muchas gracias por todo su apoyo y agradecer a Conade y a Copame por siempre apoyarme en el deporte”.