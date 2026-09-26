De Miñaur salvó un match point y dio el golpe ante Zverev en la Laver Cup para darle la ventaja al Resto del Mundo

Alex De Miñaur derrotó nada más ni nada menos que al campeón de Roland Garros y el US Open, Alexander Zverev, por 2-6, 7-6 (5) y 11-9 para darle la ventaja a Resto del Mundo en la Laver Cup 2026.

Estaba abajo 6-2, 5-3 antes de revertir el encuentro. Salvó un match point y se llevó un verdadero partidazo el australiano para que el Team World se ponga adelante por primera vez en esta edición con un marcador de 5-3.

Debut con victoria para Nakashima en la Laver Cup e igualdad entre Europa y Resto del MundoDesde el inicio del evento en 2017, solo Roger Federer (6-0) ha jugado más partidos de singles en la Laver Cup que el australiano (4-0) sin perder.

El alemán, en tanto, sumaba nueve victorias consecutivas con las siete que logró en el Abierto de Estados Unidos y dos en la Copa Davis contra Croacia el pasado fin de semana. No conocía la derrota desde los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati contra Tommy Paul.

El siguiente encuentro será en la sesión de la tarde entre el español Carlos Alcaraz y el estadounidense Taylor Fritz y un dobles: Casper Ruud / Alexander Zverev (Europa) ante Alexander Bublik / Brandon Nakashima (Resto del Mundo).