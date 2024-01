En la sesión de tarde, Australia pudo con Serbia para reservar una plaza en su primera semifinal de la United Cup. El número 12 del mundo Alex de Miñaur lideró el camino de su país, después de tumbar al número 1 Novak Djokovic por 6-4, 6-4.

De Miñaur firmó la mayor victoria de su carrera, en una actuación impecable en la que se quedó 33 de los 34 puntos que puso en juego con primeros servicios en la hora y 34 minutos que duró el encuentro.

Poco después, Ajla Tomljanovic dio continuidad a la proeza de De Miñaur sellando el pase de Australia a semifinales, tras batir a la serbia Natalija Stevanovic por 6-1, 6-1 y dejando la ventaja en 2-0 entre ambos países.

Mientras que Storm Hunter y Matthew Ebden pusieron la guinda al pastel con el tercer punto en el dobles mixto frente a Dejana Radanovic y Nikola Cacic, al imponerse por 6-3, 6-3 en 63 minutos. Fue la rúbrica al 3-0 de Australia sobre Serbia.

Stevanovic, clasificada como No. 184 del mundo, sustituyó a Olga Danilovic. La serbia puso a prueba la paciencia y disciplina de su rival. Pero la australiano falló, especialmente después de la confianza de su partido ante la No. 5 Jessica Pegula el martes. Clasificada como No. 292 del mundo debido a una lesión el pasado año, Tomljanovic tomó fuerza en noviembre tras un emotivo título en el WTA 125K de Florianopolis.

La australiana dominó el primer set en tan solo 31 años y dejó a Stevanovic en tan sólo 14 puntos. La dinámica se mantuvo en el segundo parcial. Tomljanovic dominó con la derecha y logró certificar el pase de su país a semifinales de la United Cup con su primera victoria del curso.

Antes, De Miñaur había registrado la gran sorpresa de lo que llevamos de año —y lanzó las esperanzas de Australia— este miércoles en Perth.

El número 12 del Pepperstone ATP Rankings sorprendió al número 1 Novak Djokovic por 6-4, 6-4 para dar la ventaja de 1-0 a su país en los cuartos de final frente a Serbia en el torneo por equipos mixto.

“Tiene un extra especial”, dijo De Miñaur sobre la victoria. “Novak es un competidor increíble y lo que ha hecho por el deporte es bastante especial. Es increíble y estoy muy feliz de hacerlo aquí en Perth, en Australia”.

“Cuando sales contra Novak tienes que salir a disfrutar y creer en ti, pelear pase lo que pase hasta el final. Hoy fue mi día y estoy contento de haber podido conseguir la victoria”.

“Estoy aquí para demostrar que mucha gente se equivoca e intentar mejorar”, admitió De Miñaur. “Al final no seré el más grande o el más fuerte. Demostraré que tengo variedad en mi juego y estoy contento de poder mostrar este nivel hoy”.

El australiano registró la primera victoria de cualquier jugador ante Djokovic en Australia desde el serbio cayó en los cuartos de final del Abierto de Australia 2018 ante Hyeon Chung. El No. 1 del mundo había sido talismán de su equipo para derrotar a Zhang Zhizhen y Jiri Lehecka en Perth, pero de nuevo los problemas en su muñeca salieron a relucir como el pasado martes ante Lehecka.

(Con información de ATP)