SANTIAGO._ La gimnasta mexicana Alexa Moreno tuvo una corta participación en los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de Chile, pues se confirmó su baja de la justa continental.

Moeno solo pudo actuar en las barras asimétricas por equipos y se retiró de la final de salto de caballo por motivos de cuidado tras su última lesión, ya que no quiere arriesgar su salud y poner en duda su presencia en los próximos Juegos Olímpicos París 2024.

‘’No me quise arriesgar a nada, no me siento al 100, preferí no arriesgar la competencia, el Mundial estaba muy pegado a esta competencia y al principio como que estaba bastante limitada y estos días me sentí mucho mejor, pero no quise arriesgar para nada’’, comentó la mexicana.