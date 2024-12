“Me siento contento por poder participar en este gran evento en Mazatlán. Yo creo que este triunfo se lo dedico a mi abuelita donde quiera que ella se encuentre en este momento; sin duda fue una gran pérdida para la familia, así que esto va especial para ella”, expresó Aguilera Rosiles.

“Entonces dedicado a mi abuela, a mi entrenador José Maciel que no pudo asistir, y a todos los que me apoyan en esta carrera, a mis amigos que me mandaron sus mejores deseos”.