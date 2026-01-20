Define Zona Norte a sus representantes para los Estatales

CULIACÁN._ Al celebrarse la segunda fecha de los Zonales rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026, la Zona Norte definieron ya la mayoría de sus representantes para la fase Estatal.

Este fin de semana, en la Zona I (Norte) salieron los representantes en la disciplina de voleibol de sala.

Al realizarse la fase Zonal Norte rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026, en la disciplina de voleibol de sala, el municipio de El Fuerte sorprendió y se quedó con dos categorías, mientras que los anfitriones lograron los otros seis boletos.

El Fuerte se quedó con el boleto en la categoría Infantil Manor Femenil, al vencer 15-25, 25-22 y 15-11 a Ahome, y en Infantil Mayor Femenil, también lograron avanzar al ganar 25-15, 24-26, 15-10.

En el resto de las categorías, Ahome logró quedarse con seis boletos. Los representativos locales dominaron las categorías Juvenil Menor y Juvenil Mayor en ambas ramas, y las varoniles de la Infantil Menor e Infantil Mayor.

En la Juvenil Menor Varonil, Ahome logró el pase al derrotar con parciales de 25-20, 25-19 a El Fuerte, luego de superar a Choix 25-21, 25-12 en el choque eliminatorio.

La clasificación en la rama femenil de la misma categoría se la adjudicó Ahome con su victoria por 25-17, 17-25, 15-5 sobre El Fuerte, una vez que había superado 25-6, 25-5 a Choix.

Ahome se instaló en el Estatal en la Juvenil Mayor Varonil tras disponer 25-14, 25-11 de Choix, después de haberle ganado 25-18, 25-19 a El Fuerte, en tanto el boleto en la femenil fue ante El Fuerte (26-24, 25-14).

Con sets de 25-21, 25-12, Ahome derrotó a Choix para avanzar en Infantil Menor Varonil, tras dejar en el camino a El Fuerte (21-25, 25-23, 15-10).

Los anfitriones sellaron su último pasaporte en Infantil Mayor Varonil con una victoria de 11-25, 25-21, 17-15 sobre El Fuerte, después de haber vencido 12-25, 25-13, 15-9 a Choix.

La actividad del boxeo, en la fase Zonal, se realizará el 31 de enero y el 1 de febrero en la ciudad cañera.