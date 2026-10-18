$!Delfines navegan en calma en Torneo Veteranos de Baloncesto

El partido correspondió a la categoría A.

MAZATLÁN._ La escuadra de Delfines dominó de principio a fin al doblar 67-25 a Teke Tires, dentro de la actividad del Torneo Veteranos de Baloncesto , cuya sede es la cancha del Infonavit Playas.

Daniel Onofre fue la figura de Delfines con 25 puntos, Enrique Rodríguez y Carlos Borrayo encestaron 13 cada uno. Adolfo López totalizó 10 por el lado de Teke Tires.

Puesto Hats superó 69-43 a Spin Fresh. Jesús Lizárraga marcó 19 puntos y Jaime Bastidas 17 por los vencedores. Contestaron por los sucumbidos José Juárez con 16 y Sergio Lerma añadió 14.

El equipo de Coca Cola doblegó 56-25 a Chavorrucos con 16 puntos de Saúl Sánchez y 14 de Alfredo Scott. La respuesta de los derrotados vino por conducto de David Miranda con 8 y Domingo Zambrano apenas 5.

ROL DE JUEGOS

Lunes 19 de octubre

Nopalvengers vs. Pancho Villa

19:15 horas

Diablos vs. Perla Records-Tímbiri

20:25 horas

Capitanes vs. American Bullys

21:35 horas