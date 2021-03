Amigo lector de Noroeste, sabe usted qué es el deporte, o simplemente no se complica la vida, y sólo repite, pues deporte es deporte.

Si recordamos que actividad física en el gasto de energía mediante el trabajo muscular, entonces deporte qué es. Usted saque su propia definición después de lo siguiente.

Deporte, actividad lúdico competitiva, que se puede practicar de forma individual o colectiva, sujeta a una reglamentación expresa fijada por organismos internacionales de índole motriz. Domínguez 1995. Etimológicamente, el vocablo es de origen latino y tiene sus primeras aplicaciones en el medievo. Anteriormente, los griegos utilizaron con significado similar el de agonística para englobar todos aquellos ejercicios físicos diversos relacionados con el atletismo y la lucha.

Según Piernavieja, 1971, en el poema del Mío Cid se encuentra el testimonio más antiguo de toda la literatura española sobre el uso de la palabra deporte. La primera aparece en el llamado Cantar de las Bodas, donde se narra el encuentro entre varios vasallos del Cid y el moro Abengalbón, encargados todos ellos de acompañar a Valencia a la familia del Campeador. Es el verso 1514: “los que iban mesurando y llegando delante luego toman las armas y tómanse a deportar...” (los que iban explorando y llegaban primero cogen luego las armas y hacen deporte con ellas).

La segunda es en el Cantar de Corpes. Los Infantes de Carrión has desposado a las hijas del Cid. En el viaje de regreso llegan a los robledales de Corpes y allí su odio al Campeador les incita a afrentar a las doncellas. Ordenan a su séquito que prosiga el viaje porque ellos... deportar se quieren con ellas a todo su sabor. Es decir, divertirse con las mujeres a su gusto, verso 2711. En el primer caso el vocablo se refiere a la esgrima o el ejercicio de las armas; en el segundo, es evidente que significa divertirse recrearse.

Derivado de la forma verbal deportar, surge el substantivo depuerto que es llevada por los normandos a Inglaterra hacia el siglo VIII con la forma deport o disport y los ingleses lo abrevian dejándolo en sport, esta forma anglosajona se utilizó también para la caza, la pesca, también para la diversión y pasatiempo. Muchos años después también se utilizó en España, Francia e Italia. En 1971, José María Cagigal extrae entre otros algunos de los significados actuales de la palabra deporte: juego, competencia, ejercicio físico, superación de sí mismo, educación corporal, función higiénica, expresión estética, espíritu y organización competitiva, rivalidad, esparcimiento, dialogo social, dinámica de grupo, técnica, ciencia, estructura socio económica, empresa, instrumento político, gran espectáculo profesión, experiencia hedonística.

Deporte significa toda forma de actividad física que, mediante la participación casual u organizada, tienda a expresar o mejorar la condición física y el bienestar mental, estableciendo relaciones sociales u obteniendo resultados en competencias a cualquier nivel. por lo tanto, el deporte siempre será para mejorar al individuo, armonía entre los pueblos, intercambio entre las naciones etcétera.

