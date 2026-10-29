Padre de familia, quiere que sus hijos sean exitosos el día de mañana, inicie ya a situar en la realidad a sus hijos, porque estos son su responsabilidad, las buenas costumbres y principios deben de iniciar en el hogar

Amigo lector de Noroeste, qué tendremos que hacer la sociedad para auto respetarnos, pero sobre todo querernos y el día de mañana tener salud y calidad de vida

Mire, el ser vivo, en este caso los humanos, somos diferentes los hombres de las mujeres, y le estoy escribiendo desde el punto de vista científico, la mujer es resultado de la unión de dos cromosomas X, el cual uno es aportado por la mujer, y el otro cromosoma X, es aportado por el hombre. La mujer siempre va a aportar los cromosomas X, ya que ella tiene sus cromosomas XX, mientras que el hombre, tiene cromosomas XY, luego entonces el hombre, si aporta un cromosoma X, el producto es femenino.

El hombre sus cromosomas son XY, por lo tanto, si aporta un cromosoma Y, el producto es varón. Pues bien, desde la concepción somos diferentes, cuando salimos al mundo exterior también somos diferentes, simplemente vea las niñas y los niños son diferentes.

Padre de familia, quiere que sus hijos sean exitosos el día de mañana, inicie ya a situar en la realidad a sus hijos, porque estos son su responsabilidad, las buenas costumbres y principios deben de iniciar en el hogar, no descuide a esos diamantes que el día de mañana le pueden traer grandes satisfacciones, pero si hace todo lo contrario el resultado de su siembra puede variar en 180 grados, y eso no es nada saludable.

Recuerde que los hijos desde que están en el vientre ya entienden, si les habla de forma sensible ellos aprenderán a ser sensibles, pero si lo hace de manera “grosera” bueno, pues también ellos serán o tendrán una gran factibilidad de ser groseros, y eso no le conviene a usted ni a la sociedad.

Sus hijos conforme van creciendo, tienen cambios estructurales y orgánicos siendo estos fisiológicos, que de respetarse se pueden prevenir alteraciones. Por ejemplo, en las actividades de los niños (juegos de niños) deben de participar puros niños y aun así, deben ser supervisados por los adultos, ya que el desarrollo aunque niños (niñas y niños), es diferente para cada infante, lo que puede traducirse en “lesiones” a causa de esta diferencia de “desarrollo”, las cuales pueden traducirse “como normales” en la familia, pero en el padre o el responsable de este infante lo toma como “niño aprovechado”, pero no es así, es la diferencia de maduración, por lo tanto cuide a su hijo. Claro, no exagere “ni tanto que queme al santo, no tan poco que lo alumbre”, recuerde que son la futura mano de obra productiva del País.

En la actividad física “deportiva”, en los niños, infantes y adolescentes, se debe tener en cuenta tanto la edad cronológica, pero si es la edad ósea es mucho mejor.

Veamos, en la actividad física es un trabajo del sistema músculo esquelético, también el resto de órganos y sistemas. El sistema músculo esquelético cuando se encuentra en desarrollo y crecimiento, las cargas físicas y “deportivas” deben de ser lúdicas (que le gusten al educando sin exigencia aunque se les puede ir dando dirección hacia un propósito), no causarles daño, ahora si se inicia con una enseñanza hacia tal o cual disciplina deportiva se tiene que ver las etapas sensibles, también el grado de maduración (en preadolescentes y adolescentes puede ser el protocolo de Tanner) y sobre esto diseñar las cargas “deportivas”.

En la “competencia”, usted padre de familia o el tutor del “deportista” juega un papel importante, porque, si ve que su hijo es superior al rival, cuide al rival, si su hijo es inferior al rival cuide a su hijo.

Suena fácil esta recomendación, pero de usted depende en gran medida cuidar la integridad de las nuevas generaciones, el tener seres humanos de carácter, que cuiden su salud, además de contar con el apoyo de la familia es importante, ya que en la mayoría de las ocasiones hay competencias donde lo que menos importa es la integridad. Cuídese.