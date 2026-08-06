Deporte/Prevención de adicciones (1 de 3)

Amigo lector de Noroeste, el ser vivo, y en este caso los humanos, tendemos a ser adictos a infinidad de situaciones, sustancias y otros factores que causen dependencia o apego a dicha acciones.

Una de las drogas que causan adicción y es protegida por gente como empresarios, gobiernos y todo aquel que se ve beneficiado, son los azúcares y harinas blancas. Algunos gobiernos aprovechan el seudo desconocimiento de la población para aplicarle impuestos en beneficio de según campañas para beneficiar a los implicados.

Esto desde el punto de vista de salud no funciona si el adicto no pone su parte, y es así como los productos de harinas y azúcares blancos suben y suben, y el consumo aumenta y aumenta (mercadotecnia), lo cual es válido desde el punto de vista empresarial, pero en la salud del humano no es benéfico, pero no le echemos toda la culpa al gobierno y a los empresarios porque usted también como un ser pensante para qué lo consume.

Esto es solo un ejemplo de tantas adicciones, por lo tanto una medida preventiva muy importante va a ser usted padre de familia, de cómo educa a sus hijos, principalmente antes de los seis años.

El deporte puede ser un grano de arena en la prevención de adicciones, pero déjeme decirle que hasta el deporte puede ocasionar adicción (drogo al deporte), y esto es muy común en la actualidad, ya que toda persona todo lo quiere solucionar con el deporte (es cierto que es un factor importante, pero también el hacerlo sin respetar sus reglamentos puede llevar a lesiones), y también aquí los padres juegan un papel importante, ¿por qué? Bueno, en los niños toda acción de actividad física sea esta “deportiva” o no, tiene que ser de tipo lúdico (que le guste hacerlo), porque si lo deja al entrenador y más si es empírico, prepárese para lesiones músculo esquelético.

México, en la actualidad, todavía es un País de jóvenes y de adultos jóvenes, esto el día de mañana nos llevará a ser un País de viejos, (2030 -2050), pero vemos cómo los jóvenes y adultos jóvenes y también algunos viejos se han dejado llevar por la ociosidad y el confort, haciendo que los programas sociales (donde les dan dinero) sea utilizados para la compra de drogas permitidas y no permitidas y estas les lleva a diferentes tipos de adicciones (alcoholismo, tabaquismo “vapeadores, etc.”, otras drogas, compra de dizque gustos”).

Algunas adicciones las romantizamos, como son las filias (cinéfilos, gimnasios, móviles sin protección), y en todo esto las excusas son: si yo no lo tuve, que mi hijo lo tenga, no pasa nada, pero amigo lector, sí pasa.

Como mencionamos, México es un país de jóvenes y adultos jóvenes donde estos al caer en una cultura de competencia y también en las modas (aunque pasajeras), y junto a que las transiciones sociales y económicas que ha vivido el país en las últimas décadas no han tenido las oportunidades óptimas de la educación, empleo y recreación, esto los hace más vulnerables a conductas que ponen en riesgo su salud y a caer en las adicciones, lo cual puede truncar sus posibilidades de desarrollo y la realización de proyectos para su vida.

El problema de las adicciones no es solo de México, sino que se han convertido en un problema global que afecta en mayor o menor grado a todos los países. La población mexicana tiene ciertas características sociales y culturales, como sus estructuras familiares y comunitarias que fungen como factores protectores (la familia, escuela, actividades deportivas y recreativas, culturales, entre otras).

Y será en estos factores donde se tiene que incidir si deseamos lograr que la prevalencia de las adicciones disminuya. De ahí que la prevención debiere estar encaminada al fortalecimiento y la promoción de factores promotores.

Si se logra conjuntar y llevar a cabo una cultura de prevención iniciando desde el vientre materno, vida extrauterina (valores), esto será el comienzo.