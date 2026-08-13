En la columna veremos algunas de las adicciones “permitidas por el gobierno y la sociedad”, que aunque no se esté de acuerdo, hay que apoyar estas adicciones, y si no apoyamos “nos quedamos callados” y que la adicción siga.

Amigo lector de Noroeste, las adicciones en el ser humano a nivel mundial son y han sido un problema para cada País, pero en conjunto el número de adictos han aumentado que las pérdidas económicas son inmensas, no se diga la convivencia familiar, ya que el adicto siempre va a ser “una persona problema”, y más cuando no se cuenta con una cultura de aceptación o de manejo de este tipo de “personalidad”, y más cuando se justifica tal o cual actuación.

En la columna veremos algunas de las adicciones “permitidas por el gobierno y la sociedad”, que aunque no se esté de acuerdo, hay que apoyar estas adicciones, y si no apoyamos “nos quedamos callados” y que la adicción siga.

Alcoholismo: Esta adicción tan común en el humano, algunas bebidas de hechura “rústica”, otras con toda una industrialización, pero sea como sea la bebida lo que vamos a tratar el contenido de alcohol.

En primera al alcohol se le considera “un nutriente” el cual aporta siete calorías por gramo, esto nos habla de que si una bebida dice 5% de alcohol, esto se traduce que cada cien mililitros contienen cinco gramos de alcohol, y si el alcohol aporta siete calorías por gramo, luego entonces cien mililitros de este producto aportarán 35 calorías, pero si se ingieren mil mililitros (un litro), se está consumiendo 350 calorías. Es por esto que se dice solo está tomando alcohol pero no come, pero sepa usted que nutriente, sí está consumiendo, que no sea una nutrición adecuada, también es cierto, y será el alcohol una bebida adictiva de las más usadas a nivel mundial, así que México no escapa a esta estadística.

Como se dijo anteriormente, en México, el abuso de bebidas alcohólicas y la dependencia al mismo representa un problema no solo para el gobierno y sector salud, por los costos económicos que implica, sino también en lo familiar. Por lo que una prevención de esta adicción debería de iniciarse desde el seno familiar, ya que el ser humano desde que está en el vientre hasta los seis o siete años es una “esponja” para aprender y “almacenar” lo aprendido. A esto se le conoce como sinaptogenesis, después de esta edad solo es pulir lo enseñado, que se aprende después de esta edad también es cierto, solo que ya se tiene la capacidad de decidir sobre lo enseñado.

En la salud se estima que el 9% de las enfermedades en el humano tienen como factor la ingesta de alcohol, en los accidentes en un porcentaje importante se ve implicado el alcohol. El consumo de alcohol en México antes de la década del 2000, el principal en ingerir bebidas alcohólicas era el hombre, pero a partir del 2000, existe una tendencia al incremento del uso por parte de la población femenina.

Tabaquismo: El uso del tabaco, casi igual como en el alcohol, antes su consumo era en su mayoría por el hombre, pero a partir de la década de los noventa a la fecha el consumo de tabaco es igual o casi igual tanto en el hombre como en la mujer, que a pesar de las campañas del gobierno y sector salud en disminuir el consumo, al contrario, se ha modificado por el uso más industrializado del mismo, y las repercusiones en lo económico y la salud son cada vez más notables.

Por esto el tabaquismo es considerado la principal causa de muerte, de morbilidad y discapacidad. Se asocia estrechamente con los principales indicadores de morbilidad y mortalidad, por lo que constituye un importante problema de salud pública.

El tabaquismo como un factor que predispone a enfermedades crónico degenerativas es importante su prevención, veamos los siguientes datos. En México se realiza una investigación donde arroja los siguientes datos: se menciona entre 114 y 122 decesos diarios asociados al tabaquismo, aproximadamente 44 mil al año y de persistir los patrones de consumo de tabaco, se perderá un número mayor de años de vida saludable.