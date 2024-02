Explicó que elaboraron 142 solicitudes a gobiernos locales, estatales, congresos, institutos estatales y locales del deporte para entender la situación en la que se hallaban en Sinaloa con los apoyos para el futbol americano.

Durante la investigación, a Luis Gálvez Quintero, el anterior presidente de la asociación, se le preguntó por los apoyos recibidos y le dijo que no les habían dado apoyo, que había sido mínimos.

“Nos dimos cuenta que entre 2015 y 2019 se le habían otorgado alrededor de 70 mil pesos y en la asociación decía que se habían otorgado más o menos 28 mil pesos”, recordó.

“A mí no me han entregado esos recursos, dijo Luis, y teníamos los oficios de solicitudes y pues le falsificaron la firma y fueron a una cuenta fiscal que no entregó a la anterior mesa directiva, ahí descubrimos ese fraude y después de que se hacen algunas publicaciones, me hablan a mí en la administración de Quirino Ordaz, me hablan de la Dirección de Gobierno para que platicáramos el tema. Tuvimos tres reuniones con ellos y el Isde y al final habían acordado darnos los uniformes, habíamos quedado en que también algo de equipo y accesorios, pero es lo único que cumplieron”.