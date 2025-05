“Siento que el ajedrez, al inicio no se complicó tanto aprenderlo, de cómo era para mover las piezas, fue fácil. Lo que más me gusta de jugar ajedrez es la sensación de estar frente a frente con tu rival, calcular los movimientos posibles que te pueda hacer tu oponente, me gusta esa emoción.

“Puede ser que en alguna posición tenga que mover un peón a A3 o que en otra posición tenga que mover un caballo a E2, todo depende de la posición”, explicó.

La práctica diaria del joven de sexto grado de primaria, de por lo menos cuatro horas, lo ha llevado a participar en diferentes torneos, de los cuales ha resultado campeón.

Recientemente, participó en el torneo de ajedrez Blanco y Negro de Noroeste, en el que fue ganador en dos ediciones en la categoría Infantil y jugó contra los más grandes en la categoría Libre.