A lo largo del encuentro en el que estuvo presente José Ángel Vega Salcido, coordinador de Deporte Federado del Imdem, se desarrollaron batallas de 1 vs. 1, 2 vs. 2 y 5 vs. 5.

“Tenemos expectativas muy altas, ya que en esta ocasión estamos tratando de cubrir todas las categorías y ramas para el estatal, esperamos llevar siete u ocho representantes. Si el año pasado trajimos una medalla y un cuarto lugar, en este mínimo esperamos entre cinco y siete”, comentó Becerra Barrón.