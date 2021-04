MADRID._ Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant, y la empresa que controla las propiedades y bienes del ex jugador de los Lakers, han decidido poner fin a su relación con Nike a la hora de elaborar las zapatillas deportivas más populares de la NBA.

“El contrato de Nike con Kobe expiró el 13 de abril de 2021. Kobe y Nike han fabricado algunas de las zapatillas de baloncesto más bonitas de todos los tiempos, que han lucido y adorado aficionados y atletas de todos los deportes por todo el mundo. La marca es la más usada por los jugadores de la NBA”, explicó Vanessa Bryant en un comunicado.

Por su parte, Nike, cuyo papel resultó clave en la ascensión del deportista como icono internacional, afirmó que “Kobe Bryant fue una parte importante en la profunda conexión” de la empresa con sus consumidores.

“Nos exigió e hizo que todos a su alrededor fuéramos mejores. Aunque nuestra relación contractual ha acabado, sigue siendo un miembro profundamente querido en la familia de Nike”, apuntó la compañía, que estuvo al lado del atleta incluso cuando fue acusado de agresión sexual.

Con esta decisión, se espera que próximamente se detenga toda la producción relacionada con Kobe Bryant por parte de Nike.

Desde la prensa especializada estadounidense se afirma que Nike presentó una oferta de renovación que no era la esperada en términos económicos y de duración, ya que Bryant pretendía una relación contractual “de por vida”, similar a la firmada por la compañía con Michael Jordan o LeBron James.

“Mi esperanza siempre será permitir que los fans de Kobe puedan tener y lucir sus productos”, comentó Vanessa Bryant. “Seguiré luchando por ello. Los productos de Kobe se agotan en segundos. Eso lo dice todo”, agregó la viuda del cinco veces ganador del anillo de la NBA.

Según fuentes consultadas por ESPN, Bryant y la empresa dedicada a velar por los intereses de la fallecida estrella de la NBA se encontraban “frustrados” por la escasa disponibilidad de los productos de Bryant -sobre todo, para niños pequeños- desde la retirada del jugador y, especialmente, tras su muerte en enero de 2020 en un accidente de helicóptero.

En ese sentido, The New York Times explica que las zapatillas de Kobe que lucen los jugadores de la NBA son, a menudo, ediciones limitadas que el consumidor medio no se puede permitir comprar, una estrategia con la que Vanessa Bryant no estaba de acuerdo.

Mientras tanto, el círculo de Bryant, que posee los derechos sobre el célebre logo de la “Mamba” (el apodo por el que se conocía al jugador), podría estar ya negociando con otras marcas para formar una nueva asociación, o, incluso, podría decantarse por crear su propia firma, tal y como ya venía ideando el propio jugador antes de su muerte, según avanza el portal CNBC.

Según el abogado de propiedad intelectual Josh Gerben, se han formalizado más de 13 propuestas de marcas registradas en nombre de Kobe Bryant desde mayo de 2020.

“Las propuestas sugerirían que Vanessa (Bryant) está construyendo una cartera de propiedad intelectual para el lanzamiento de una nueva marca”, dijo Gerben a CNBC.