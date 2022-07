“Desde mi última pelea no he dejado de entrenar, entrenando duro y una dieta estricta, me la paso en el gimnasio y siempre me sigo preparando bien por si llega una oportunidad tomarla, mi condición ahí está y sin ninguna excusa”, dijo.

Asimismo, Delgado espera buenas oportunidades para él y su equipo de trabajo este año, por lo que ya tiene en mente su futuro a corto plazo tras la pelea en puerta este 15 de julio.