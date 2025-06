La tricampeona nacional Jennifer Valeria Tirado Chavarín se quedó con la medalla de oro en los 100 metros planos y en los relevos 4x100, dentro de la categoría Sub 18. Kristel Félix Rodríguez logró el primer lugar en los 300 metros planos Sub 16, así como las medallas de plata en los relevos 4x100 y 4x400 mixto.

Por su parte, Isabella Espinoza Díaz se quedó con el primer puesto en los relevos 4x100 y la tercera posición en los 100 metros planos Sub 18; en tanto que Camila Romero logró la presea áurea en los 400 metros planos y en el relevo 4x400 mixto, en la Sub 18. En tanto que Ricardo Alberto Rubio Félix se quedó con el segundo lugar en 400 metros planos y en relevos 4x100 Sub 20.

En las pruebas de pista, Gerardo Rodríguez Reséndiz logró el oro en el lanzamiento de martillo, en la categoría Sub 16; mientras que Maricruz Flores González ganó el primer lugar en el lanzamiento de martillo, en Sub 23.