Alejandro Morales, Loreto Guerrero y Alfredo Cabello fueron 1-2-3 en la C; en Seniors reinó Mark Shearon , en segundo Loreto Guerrero Bueras y tercero Arturo Huereca ; mientras en Damas, Mónica Divildox refrendó su título, con Donna Edelen en segundo y tercero Becky Finger.

En la B, fueron primero, segundo y tercer lugar Sergio Beltrán, Josué Escobedo y José Francisco López ; mientras en la C, Hugo Cárdenas se llevó de punta a punta el título con 51 puntos, sobre Alfonso Cerna y Rafael Sepúlveda (42 y 36 respectivamente.

Y el hole in one, no se dio en esta ocasión, por lo que el carrito de golf se regresó a su proveedor.