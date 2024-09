El artista que radica en Culiacán y que ha realizado intervenciones en espacios públicos para lograr el rescate de los mismos señaló que el mural representa la lucha de la juventud sinaloense en el deporte, así como un homenaje claro a los logros personales de los deportistas en él.

“Nos enseñaron a luchar, no a ser valientes. Estamos en una situación social en el país y en el estado que necesita de personas, o somos más bien algunos, resilientes en el trabajo que hacemos en comunidades, en las comunidades estudiantiles. Me siento muy contento de estar en uno de los proyectos más ambiciosos en los que he estado en los 20 años que llevo pintando que es con el proyecto Vamos Pintando”, opinó.