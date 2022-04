“Mis papás lo jugaban, me llamó la atención este deporte, por eso me metí a clases. Me gustó el tenis por la convivencia, y la disciplina, porque me forma valores”, explicó la deportista de 11 años de edad.

Montaño Vaal comentó que en el tenis tiene como figuras a seguir al español Rafael Nadal y a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

“Rafael Nadal, por cómo juega y su disciplina, es muy luchador, nunca se rinde. En mujeres sigo a Aryna Sabalenka”, señaló.