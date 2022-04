Primeramente un amigo lo invitó a que se acercara a practicar basquetbol, deporte que jamás había imaginado, pero no tomó la decisión de hacerlo, hasta que el entrenador Omar Ramírez se la hizo de manera oficial y desde ahí no ha parado de aprender.

“Algunos amigos me han invitado a sus casas a pasar ese día, el sábado que es el Día del Niño me voy a venir a la Academia Leones con mi maestro Omar (Ramírez)”.

“Lo invité a que viniera a entrenar para que no anduviera en las calles por las tardes, me tocaba verlo porque vive cerca de mi casa, le dije que fuera a entrenador y al principio como que no creyó y hasta después sí lo hizo, me acompaña a entrenar, a ir a correr a la arena, íbamos a tirar a la cancha de Ciudades Hermanas.

“La verdad se ha desarrollado mucho, nunca había jugado antes, ya ahora participa en el Torneo Libasin con el profesor Diego Gutiérrez. El baloncesto le ha servido mucho para su persona también, es un buen niño que el deporte le ha ayudado a salir adelante ante algunos problemas que tenía”.