$!DÍA DEL MAESTRO: Celina Tirado imprime su sello particular en cada gota de sudor

“Los alumnos dependen de uno, mis grupos son varios durante toda la semana, me empezaron a contratar de empresas, entre ellas Noroeste a la que le agradezco por la confianza de muchos años, he tenido la fortuna de que me llamen para mis clases de personal fit, lo que significa que me tienen confianza y eso es lo más bonito”.

“Estoy muy agradecida en verdad porque en estos tiempos que vivimos hay que enfocarnos en la salud, desde mis inicios poco antes de la época de los 90, han pasado muchísimas alumnas, muchas experiencias y lo que me he llevado es que la gente tenga una calidad de vida sana, esa es mi finalidad cuando me pongo al frente de una clase o como hoy en día que soy instructora fitness de clases grupales y personalizadas”, explicó Tirado Navarro.

Siempre se propuso ser diferente en su trabajo

La ex Miss Sinaloa del Fisicoconstructivismo en los años 90 y cuarto lugar en Miss Perfección México cuenta con un sello especial a la hora de impartir sus clases.

“Siempre me ha gustado la perfección, amo mucho mi trabajo, si no fuera así, ahorita ya no estuviera. Desde el inicio de mi trabajo dije que no quería ser igual que nadie, ser yo, no quiero ser copia de nada y ser una persona totalmente preparada, una promotora de la salud, porque toda la vida me he preparado para esto.

“Ofrezco, en lo que hago, que cualquier persona que pase por tu servidora tenga resultados de salud y físicos que ellos desean, entonces he obtenido muy buena respuesta de las personas que han pasado por mí en la impartición de clases y eso me da mucho gusto, me hace muy feliz”.