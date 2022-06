“El festejo del Día del Padre normalmente lo hago con mi familia cercana, somos muy unidos, intentamos en la medida de lo que se puede ese día estar juntos, a veces no se ha podido, pero cuando se puede, pasamos desde el desayuno, comida y cena, todos en familia”, recuerda Canizález Moreno.

Hoy en día, ya sin su padre y sin las reuniones acostumbradas, el ex coach de Delfines, Tiburones y Náuticos de Mazatlán en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa) busca seguir festejando esa fecha tan importante al lado de su familia (esposa e hija), pero también junto con su madre y hermanos.

“De soltero las reuniones eran con mi papá (QEPD), estar juntos mis hermanos con él y con mi mamá, a veces salíamos a comer a un restaurante o comíamos en casa en Mazatlán hasta que me lo permitió mi profesión, ya después ya no podía estar y todo se resumía a una llamada por teléfono.

El ex coach de la Selección Mexicana Femenil Mayor tiene muy presente las reuniones en su vida de soltero.

“Sí me ha tocado estar fuera de mi casa y de mi familia, recuerdo una especialmente cuando nos estábamos preparando para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, nos encontrábamos concentrados en el Centro de Alto Rendimiento y ahí me tocó el Día del Padre.

“No hubo mas que llamadas y videollamadas, es difícil de repente no estar en esas fechas, pero es parte de la profesión, no te puedes ausentar de tu trabajo, se nota muchísimo que no esté el head coach, recuerdo una en Cibacopa, era en playoffs, afortunadamente fueron en casa en Mazatlán”.