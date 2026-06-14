Diego Lopes entra al octágono con ‘La Chona’ en histórica función de UFC en la Casa Blanca

WASHINGTON._ La cartelera UFC Freedom dejó una de las imágenes más comentadas de la noche incluso antes de que comenzaran los combates. Con la Casa Blanca como escenario de fondo, Diego Lopes hizo su tradicional caminata rumbo al octágono acompañado por los acordes de La Chona, el emblemático tema de Los Tucanes de Tijuana que se ha convertido en un símbolo de la cultura popular mexicana. El peleador brasileño, quien enfrentó a Steve García en la función organizada con motivo del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, volvió a evidenciar la estrecha relación que mantiene con México, país donde desarrolló gran parte de su carrera profesional dentro de las artes marciales mixtas.

La elección musical no pasó desapercibida en una velada cargada de simbolismo patriótico estadounidense. Mientras miles de aficionados observaban desde el recinto instalado en los jardines de la residencia presidencial, Lopes decidió mantenerse fiel a una costumbre que lo ha acompañado durante años y que ha fortalecido su conexión con la afición mexicana. Aunque nació en Brasil, Lopes ha señalado en diversas ocasiones que una etapa fundamental de su formación deportiva transcurrió en Puebla, donde vivió, entrenó y encontró las oportunidades que le permitieron abrirse camino hasta llegar a la UFC. Esa cercanía quedó reflejada recientemente en declaraciones concedidas a ESPN, donde reveló que esperaba volver a escuchar La Chona al finalizar la pelea en caso de conseguir la victoria. Según explicó, la UFC solicitó a los peleadores seleccionar una canción especial para celebrar un eventual triunfo, y el brasileño eligió nuevamente el popular tema norteño.