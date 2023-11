CULIACÁN._ El director general del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, José Alberto Beltrán Figueroa, ponderó el gran trabajo que los atletas del deporte adaptado han realizado, en especial a la joven María de Jesús Ibarra Hernández, quien en los pasados Juegos Paranacionales Conade 2023, que se realizaron en Jalisco, logró tres medallas de oros para Culiacán, en 100 y 200 metros planos, así como en salto de longitud.

El titular del deporte del municipio felicitó a Chuyita, atleta de la categoría Juvenil Superior, a quien invitó “a seguirse preparando para que siga cumpliendo sueños y metas que te hagan mejor persona y que seas ejemplo para más jóvenes que desean destacar en la vida y tener éxito como persona, como ciudadano y sobre todo, como ser humano ante cualquier adversidad”.

Además, Beltrán Figueroa refrendó, por instrucciones del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, el total apoyo para el deporte adaptado, quienes han puesto muy en alto el nombre de Culiacán.

La atleta paralímpica de 20 años, residente de la colonia Urbivilla del Bravo, con ese resultado consiguió su boleto para participar en el Grand Prix que se desarrollará en abril de 2024 en sede por definir, evento que otorgará pasaporte para asistir a los mundiales del año que entra.

“Primeramente, quiero agradecer el gran apoyo que el Imdec me ha brindado para poder asistir al evento nacional, donde obtuve tres oros. Quiero resaltar que es un gran trabajo el que viene realizando este Instituto del Deporte de Culiacán porque con su apoyo nos permite participar y eso nos motiva para traer los resultados que hasta ahora hemos logrado para Culiacán. Muchas gracias”.

Indicó que “quien me prepara, es Jorge Luis Sánchez, un entrenador muy exigente, muy bueno y me ha ayudado mucho en mi desarrollo. Por cierto, me había dado vacaciones, pero ya me llamó a entrenar al Centro de Alto Rendimiento, para prepararme para las competencias del año próximo”.