MAZATLÁN._ Está consciente de que muchas personas consideran inadecuado el contenido que genera en su canal de YouTube al ser un funcionario estatal; sin embargo, Julio César Cascajares Ramírez asegura que seguirá personificando al Chango Ote hasta que finalice su gestión. “Claro que lo voy a seguir haciendo, voy a seguir grabando mientras no tenga ningún problema de tiempo, mientras yo siga haciendo bien mi trabajo en el Instituto Sinaloense del Deporte, mientras de verdad no viole eso que tanto crucifican los que quieren. Realmente somos personas y al final de cuentas quien lo quiere ver de otra forma se respeta”, declaró el director general del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte.

Cascajares Ramírez minimizó las críticas que ha generado su faceta de youtuber a la par de su cargo como director del Isde, pues considera que no es algo malo como muchos lo quieren ver. “No importa”, responde enfático ante el cuestionamiento de las críticas. “Es un personaje que siempre he hecho, que siempre me ha aportado, que si realmente hubiera sido algo malo como muchos lo quieren ver, no estuviera aquí parado”. El titular del deporte sinaloense normalizó su labor como el Chango Ote a la de otras actividades que realiza como practicar softbol, futbol o la lucha libre, o las conferencias de motivación y valores que imparte en el estado a deportistas, entrenadores y padres de familia. “Es un proyecto (conferencias) que al final de cuentas es para eso, para trabajar lo que de verdad se necesita y son valores. No nada más de los deportistas sino de todos los que rodeamos a los deportistas”, declaró el creador de videos en los que ciudadanos han salido enojados por las ‘bromas’, en los que ha ofrecido dinero a cambio de que alguien corra en ropa interior en la vía pública o en los que se utiliza lenguaje soez.

‘La oportunidad que tenga lo voy a seguir haciendo’ Fue en noviembre de 2021 cuando Julio Cascajares arrancó su función como titular del Isde, y aunque en aquella ocasión declaró que pondría en pausa su personificación de la botarga para enfocarse a la encomienda que le hizo el Gobernador Rubén Rocha Moya, aclaró que nunca dijo que dejaría de hacer contenido para su canal mientras fuera funcionario. “Jamás. Lo he seguido haciendo porque he tenido la oportunidad y la oportunidad que tenga lo voy a seguir haciendo, mientras no afecte nada de lo que sea mi vida personal. “Solo son apegos, lo hago porque tengo la capacidad y la posibilidad de hacerlo”.

‘Lo hace grande quien quiere’ A Cascajares Ramírez se le preguntó si no le han dicho que es inadecuado hacer este tipo de contenidos (como el de ofrecer dinero a un joven para que corra semidesnudo en la plazuela) siendo él funcionario, a lo que declaró: “Sí, puede ser. Yo me dedico a trabajar y a hacer contenido. Realmente lo hace grande quien quiere, el video ahí está, no está marcado por YouTube. YouTube tiene un robot que te dice dónde violas todas las normas y no te las reflejan. “Yo sé que moralmente todos se dan golpe de pecho, pero si vieron el video realmente, después de un año de ese video no ha trascendido. Solo con quien quiere y sobre todo quienes lo preguntan es porque tienen la inquietud”.