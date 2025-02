Si usted respeta su condición física, su estado de salud, reglas y normas de la disciplina deportiva, una buena hidratación y alimentación, pero sobre todo se le tiene respeto a nuestra integridad, repercutirá en el rendimiento deportivo, pero sobre todo en su salud, y esto le dará una mejor calidad de vida.

Amigo lector de Noroeste, en el pasado, el Gobierno Federal, cuando todo lo que se hacía en pro de México y los mexicanos no se le atribuía al ejecutivo sino al Gobierno Federal (recuerde que todo sale de los impuestos suyos y míos), bueno, pues existía un slogan que decía “El deporte es salud”.

Pues bien, esto es cierto si usted respeta su condición física, su estado de salud, reglas y normas de la disciplina deportiva, una buena hidratación y alimentación, pero sobre todo se le tiene respeto a nuestra integridad, repercutirá en el rendimiento deportivo, pero sobre todo en su salud, y esto le dará una mejor calidad de vida.

Hoy en día es muy común hacer actividad física deportiva al “ahí se va”, que puede ser bueno si usted no llega al cansancio, fatiga o dolor. Estos tres parámetros (hasta hoy no medibles), son el “lenguaje o el habla” de su organismo para decirle que baje o suspenda la carga.

Para una disciplina sea esta deportiva o no, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿yo humano a quién le hago caso, a la Biblia, a la ciencia o a la política? Por qué esto, veamos: en la actualidad a los políticos se les ocurre algo (ocurrencias) y tienen lo necesario para llevarlo a cabo, así no se tenga un estudio o base sólida. Aunque se dañe a la sociedad lo hacen, pues bien, en la ciencia esto no es así, se tienen que hacer estudios y comprobar la hipótesis, y se pueda aplicar. Por ejemplo, en los seres vivos solo existe el macho y la hembra, los cuales tienen sus características sui generis que los hacen ser lo que son, en la Biblia se habla de varón y mujer. Pues bien, esta columna está apegada al método científico, por lo tanto así seguiremos.

En el diseño de cargas físicas y físicas deportivas se debe de tomar en cuenta el sexo, la raza, edad tanto cronológica como ósea, la finalidad es el causar el menos daño posible. También es cierto que algunos entrenadores o maestros de la cultura física, al momento de trabajar en grupo, lo hacen igual para ambos sexos, pero esto es factible cuando se trata de ejercicios de bajo impacto como las tablas rítmicas, el calentamiento previo al entrenamiento. También se puede hacer un entrenamiento juntos en ambos sexos, pero cada quien hará sus movimientos a su capacidad, pero la competencia será varonil y femenil. Puede haber competencias mixtas o de parejas, esto está permitido, pero igual, cada uno lo hará a su capacidad, de hacerlo esto repercutirá en su rendimiento y salud.

En la competición deportiva se le debe de realizar un chequeo médico a todos los competidores y tener un diagnóstico del estado de salud, a la mujer en algunos deportes (debiera ser en todas las disciplinas deportiva), se le pide un examen químico de gravidez (prueba de embarazo), se debe tomar en cuenta cualquier infección sea esta bacteriana, viral, micótica, parasitaria, etcétera.

Funcionamiento de órganos y sistemas, tiempo dentro del deporte, días de entrenamiento, costumbres alimenticias y de hidratación, alergias (medicamentos, medio ambiente, alimentos etc.), cuando se tenga sospecha de alguna alteración y el responsable no sea capaz de tratarla se debe de derivar con el especialista en el área y una vez que éste dé su opinión y manejo, se le extenderá el certificado médico de que está apto para llevar a cabo la competición.

Todo entrenador debe de contar con un equipo auxiliar donde al trabajar en equipo, el rendimiento del atleta es mejor. Al trabajar en equipo sin invadir ni huir de las responsabilidades, se pueden pronosticar resultados, no solo de la competencia sino también de salud, porque al conocer el desempeño del atleta, así como la de los rivales, se le estará dirigiendo de cómo llevar a cabo la ejecución de su deporte.

Es cierto que hay lesiones “propias” o no esperadas, estas hay que aceptarlas.