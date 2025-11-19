FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones...

FESTEJO. – Nos registramos para participar en un torneo que se armó al vapor, precisamente el viernes anterior, en festejo del cumpleaños del compañero golfista Hugo Cárdenas en las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán y que tuvo una formidable recepción.

Fueron en total 17 las parejas que concurrieron, una más de lo que estaba presupuestado, pero la verdad que resultó del agrado de todos, absolutamente todos los asistentes, ya que se dio en un ambiente de camaradería, y al final de cuentas, todo mundo salió contento, desde luego unos más que otros por los premios que se repartieron, ocho para las mejores aproximaciones al hoyo en dos pares tres y dos premios más para la categoría así como un especial para la mejor aproximación que quedó en manos del amigo Changuirongo, Javier Guzmán, que dejó la pelota a 70 centímetros del hoyo.

En cada hoyo se repartieron 4 lugares a los mejores, correspondiendo el otro O’Yes principal a Leo López que, junto con su papá, Joel, lograron premio en el mismo hoyo, el tres, Leo primer lugar y Joel en cuarto puesto.

Por lo que corresponde a premios a la categoría única, los ganadores fueron Toño Lizárraga y Berni Medrano con 72 y en segundo Sergio Escutia y Martín Narváez con 74.

Mención especial fue que el formato de juego que realmente nos sorprendió, por primera ocasión se jugó en formato combinado por parejas, seis hoyos a bola baja, seis hoyos a gogó y los restantes seis en tiro alterno, que la verdad fue del agrado de todos por la forma en que se puso a los asistentes a jugar una novedad. Lo cierto es que varios ya habíamos participado en formato de un día a bola baja y el otro a gogó o bien uno a bola baja y otro a tiro alterno, pero nunca lo habíamos hecho en esa combinación que resultó, de nuevo, excelente.

Un excelente resultado y un buen día de campo en un día especial, de descanso obligatorio para todos y en festejo por el cumpleaños número ¿? Del primo Hugo.

Las gracias por esa invitación que recibimos y que todo mundo desea que se repita en breve.

Atendemos la sugerencia y lo prepararemos, pero para el mes de enero, ya están las bases hechas...

ANUAL DEL COUNTRY CULIACÁN. – Este fin de semana, no pocos mazatlecos harán el viaje rumbo a la culichi población para estar presentes en la reedición del Torneo Anual del Country de Culiacán que ha reportado buena inscripción pero que aún tiene sitios para los que se animen a acudir a participar en el evento que tiene muchas sorpresas, entre ellas la de un automóvil destinado para hole in one pero que en caso de no realizarse, se pondrá en rifa entre los que se registren, o sea, que se va, pero se va... y tendrá feliz poseedor al final del domingo, en el desarrollo de la cena premiación.

Ya nos llegó el programa de actividades para el desarrollo del evento, que inicia el sábado a las 6.15 de la mañana con la primera salida en varias de las 7 categorías en juego, y la segundas salida a las 12 del día.

Lo más atractivo del evento es que se trata de recibir la hospitalidad culichi, misma que ha quedado plasmada en el desarrollo de anteriores eventos de este tipo celebrados, pero que, por motivos de sobra conocidos, no ha sido posible efectuar.

Hasta este año que se animaron a entrarle a su organización con premios muy atractivos y una cuota de 7500 pesos por jugador.

Aún hay lugares disponibles para los que se interesen en hacer el viaje.

Comunicarse con Agustín al Campestre, por ahí anda la cosa de promoción y organización para hacer el viaje...

FRIENDS FESTE 2025. – Noticia atractiva, aparejaremos la celebración del Friends Fest 2025 con el tradicional Torneo del Pavo que se celebrará el 6 de diciembre en el Campestre de Mazatlán.

Por lo pronto, guamucileños y campestreros tendrán doble oportunidad, divertirse en el inicio de este atractivo dual meet y participar en la fiesta de fin de año del Club Campestre de Mazatlán en su torneo del pavo y, desde luego, acceder a los premios ofertados.

Y hasta aquí, nos vamos, le invito a pasarla bien que nada le cuesta y cuidar nuestra salud, algo muy importante.... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...