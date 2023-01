El partido tuvo un momento delicado para el serbio. Djokovic sufrió un gesto antinatural en su pierna izquierda, necesitó solicitar la atención del fisioterapeuta y debió abandonar la pista para recibir un tratamiento médico. En su regreso, el balcánico dejó a un lado las molestias para ampliar hasta el 9-4 su dominio en el historial ATP Head2Head sobre Medvedev.

“Afortunadamente no ha sido nada serio. De haberlo sido, no hubiese podido continuar. Simplemente he solicitado un tiempo médico, he tomado algunos antiinflamatorios y todo se ha normalizado al cabo de unos juegos”, dijo Djokovic. “He tratado de mantener el impulso y no permitirle que rompiera mi servicio. Creo que eso ha sido la clave”.

“Conforme ha avanzado el partido, el músculo se ha ido templando y las molestias se han atenuado. Ojalá que todo pueda estar bien mañana”.