MONTECARLO._ Novak Djokovic quiere adaptarse a la tierra batida lo antes posible esta semana, cuando salte a la pista como principal cabeza de serie en el Monte-Carlo Masters.

El número 1 del mundo no compite desde que cedió en semifinales de Dubái a comienzos del mes de marzo.

“He entrenado más en tierra, lo que cual es positivo si piensas en esta gira”, señaló Djokovic en la conferencia de prensa previa al torneo. “No he tenido mucho éxito en las últimas dos temporadas en Montecarlo. No he hecho gran tenis aquí, así que espero que este año pueda empezar mejor la gira de tierra que en los años anteriores”.