$!Djokovic cierra otro día histórico camino a cuartos de Wimbledon

El serbio derrotó a Roman Safiullin por 7-6(6), 6-3, 6-3, en tres horas y 26 minutos para abrirse paso en los cuartos de final y mantenerse como firme candidato a conquistar su octava corona en Londres, que le permitiría igualar el récord absoluto en manos de Roger Federer. De momento, ya ha superado cuatro barreras: Yibing Wu (R128), Stefanos Tsitsipas (R64), Arthur Rinderknech (R32) y el propio Safiullin (R16) para clasificarse entre los ocho mejores.

La Centre Court es uno de los escenarios más emblemáticos del mundo del tenis. Muchos sueñan desde muy pequeños simplemente con poder llegar algún día a pisar el verde que decora la pista de mayor importancia en Wimbledon . Y uno de esos niños que fantaseó con triunfar allí fue Novak Djokovic . No obstante, nunca ha ocultado su devoción por un Grand Slam, en el que este domingo escribió una nueva página de su leyenda.

“Otra victoria trabajada”, confesó Djokovic en la entrevista a pie de pista. “Roman empezó muy bien. Empezó muy, muy agresivo. No me sentí cómodo desde el fondo de la pista. Sabía que iba a ser difícil plantarle cara en los intercambios. Es un jugador sólido... Debería estar orgulloso de su actuación de hoy”.

Su último triunfo en el All England Club sirvió, además, para rubricar un día histórico en su carrera. A sus 39 años y 51 días, estableció todos estos récords, después de avanzar a cuartos de final de Wimbledon:

Nadie ha ganado más partidos en el cuadro individual masculino que Djokovic en este torneo. Si bien en la ronda anterior frente a Rinderknech igualó el récord, que ostentaba Federer, este domingo logró rebasarlo dejando su índice de victorias y derrotas Infosys ATP en Wimbledon en 106-13. El serbio tiene un porcentaje de éxito del 89% en sus 119 encuentros disputados hasta hoy.

Eso sí, el récord absoluto de todos los tiempos es propiedad de Martina Navratilova, que elevó esta marca hasta las 120 en el cuadro individual femenino.

Con esta larga lista de argumentos, se presenta en cuartos de final en una edición en la que pretende seguir ampliando su leyenda. Pero antes de pensar en cotas más altas, debe salvar el próximo escalón ante el cabeza de serie No. 3 Felix Auger-Aliassime o el No. 22 Alejandro Davidovich Fokina.

(Con información de ATP)