El triunfo permitió al serbio convertirse en el jugador individual masculino con más títulos de Grand Slam , rompiendo el empate que mantenía con Rafael Nadal (22) y llevando el récord hasta 23 trofeos grandes : 10 en el Abierto de Australia, 3 en Roland Garros, 7 en Wimbledon y 3 en el US Open.

A pesar de tener un balance favorable de 4-0 en su serie ATP Head2Head, Djokovic vio cómo Ruud dominaba en el arranque, logrando un break tempranero y disparándose hasta el 4-1 en el marcador del primer parcial. No le quedó otra alternativa al serbio que dar un paso al frente, recurriendo a su mejor versión para poner el 4-4 en esa primera manga, decidida finalmente en un desempate que Djokovic hizo suyo con contundencia después de 83 intensos minutos de primer set.

En el parcial final, Ruud y los nervios de Djokovic mantuvieron el marcador igualado hasta casi el final. Cuando el desempate estaba a la vuelta de la esquina, el serbio se obligó a dar su mejor versión de nuevo, evitando ese mal trago y coronando la copa en tres mangas en tres horas y 13 minutos de partido.

Después de frenar el ataque inicial de Ruud, Djokovic apenas miró atrás y amplió su ventaja en la serie ATP Head2Head a 5-0. El serbio superó al cuarto cabeza de serie con 52 golpes ganadores por 31, y ganó el 80 por ciento (59/74) de los puntos con su primer servicio.

Ruud, que jugaba su tercera final de Grand Slam en los últimos cinco grandes, luchó bien, pero no pudo mantener su fulgurante inicio. El jugador de 24 años, que también alcanzó las finales de Roland Garros y el US Open en 2022, no ganó más de dos puntos al resto después del 4-3 en el primer set, mientras Djokovic anulaba sin piedad los esfuerzos de su rival por recuperarse.

(Con información de ATP)