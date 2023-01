$!Djokovic: ‘Me gustan mis posibilidades en este Abierto de Australia’

“No hay nada más grande que esto. Tienes cuatro Slams que históricamente han sido los eventos más importantes de nuestro deporte. También es una de las principales razones por las que tenía muchas ganas de volver a Australia: por mi historial aquí. Me encanta jugar en la Rod Laver Arena, especialmente en las sesiones nocturnas. He tenido mucho éxito que espero continuar”.

Djokovic es el cuarto sembrado, pero ha estado jugando tan bien como cualquiera en el Tour durante los últimos meses. Capturó títulos en Tel-Aviv y Astana en octubre pasado antes de reclamar su sexta corona en las Nitto ATP Finals en Turín.

“Estoy en muy buena forma. Terminé el año de la mejor manera posible y continué de esa forma en Adelaida. Me gusta la forma en que jugué allí. Vencí a algunos jugadores realmente buenos, especialmente en los últimos partidos del torneo”, dijo Djokovic sobre ganar el ATP 250 al comienzo de la temporada.

“Me gustan mis posibilidades. Siempre me gustan mis posibilidades. Entreno tan duro como cualquiera. Ahora hay muchos jóvenes que tienen mucha hambre, que quieren ganar. Quieren arrancarte la cabeza en el gran estadio. Yo sé eso.

“La experiencia de estar en este tipo de circunstancias particulares me ayuda a tener el enfoque correcto y hacer las cosas de manera adecuada porque sé que cuando estoy saludable y jugando lo mejor posible, en esta cancha tengo posibilidades realmente contra cualquiera”.

El único susto de Djokovic llegó en las semifinales del Adelaide International 1, donde se lesionó el tendón de la corva durante su victoria ante Daniil Medvedev. El serbio se recuperó para derrotar a Sebastian Korda en una final a tres sets, en la que salvó un punto de campeonato.

“He estado luchando un poco con eso, para ser honesto, los últimos siete días. Pero es de esperar que no sea la principal preocupación. Hasta ahora he podido entrenar, competir y jugar puntos, practicar sets. Así que eso es una señal positiva”, dijo Djokovic sobre su tendón de la corva.

“Obviamente, estoy siendo un poco más cauteloso. No estoy yendo al máximo en las sesiones de entrenamiento. Estoy conservando la energía para la próxima semana. Espero que no me cause un problema entonces”.

