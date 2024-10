El serbio derrotó en semifinales de Shanghái este sábado a Taylor Fritz por 6-4, 7-6(6), en una hora y 56 minutos para avanzar a la última ronda de un ATP Masters 1000 por No. 59 ocasión en su carrera y primera de la temporada.

“Vine a Shanghái después de cinco años sin jugar en China, un sitio donde siempre he tenido mucho éxito, tanto en Shanghái como en Pekín”, reconoció Djokovic sobre la posibilidad de unirse a Jimmy Connors (109) y Roger Federer (103) en el club de los centenarios en títulos. “He ganado muchos títulos, he tenido grandes batallas y grandes actuaciones. Lo he dicho muchas veces, el apoyo que tengo aquí es tremendo y estoy muy agradecido.

“Eso genera una energía que me lleva adelante, así que vine aquí con una visión y un deseo de llegar a la final para pelear por el título No. 100. Tengo esa oportunidad frente al mejor jugador del mundo y veremos qué ocurre”, añadió.

Djokovic, que ha ganado cuatro veces en Shanghái, ha alcanzado al menos una final ATP Masters 1000 en 17 temporadas diferentes (2007-09, 2011-23), una marca que lo iguala con el récord compartido con Roger Federer y Rafael Nadal.