“Después de los Juegos Olímpicos, que fue mi título 99, sabía que cada torneo jugaría por los 100. No pude conseguirlo hasta —espero— este domingo”, advirtió Djokovic. “Voy a ir con todo. No he cedido un set. Estoy jugando muy buen tenis, como hacía tiempo”.

Djokovic ha recuperado su versión más competitiva, cuando más lo necesitaba. Después de retirarse en semifinales del Abierto de Australia frente a Alexander Zverev, no encontró la forma de sentirse cómodo en la pista en su regreso en Doha (p. con Berrettini) ni tampoco en Indian Wells (p. con Botic van de Zandschulp).

El seis veces campeón, que no participaba en Miami desde 2019, reclama un trono que no conquista desde hace nueve temporadas. Y el próximo domingo intentará convertirse en el jugador con más títulos en el torneo, rompiendo la igualdad que mantiene con Andre Agassi (6). Por ahora, tiene tantas finales como el estadounidense.

Ha recuperado la chispa en una quincena en la que no se ha dejado un set por el camino para alcanzar su final No. 60 en territorio ATP Masters 1000, ampliando el dominio que presenta en esta categoría con más títulos (40) y partidos ganados (414).

A sus 37 años y 10 meses, Djokovic sigue batiendo récords de longevidad. No obstante, ya es el jugador más veterano en llegar tan lejos en un ATP Masters 1000, desde que Roger Federer, con 37 años y 7 meses, lo hizo precisamente en Miami 2019.

Pero si hay un récord que parece más tangible que nunca para Djokovic es la posibilidad de unirse al club de los centenarios en el ATP Tour, del que de momento sólo pueden formar parte Jimmy Connors (107) y Roger Federer (103). El serbio, con 99 títulos en su vitrina, intentará hacer historia este domingo ante Taylor Fritz o Jakub Mensik.

(Con información de ATP)