“Nunca fui tan querido como Federer y Nadal porque no se suponía que debía estar allí. Era el pequeño, el tercero que llegó y dijo que iba a ser el número uno. A mucha gente no le gustó eso”, confesó Djokovic en una entrevista con el medio 20 minutos, y reconoció que esa falta de aceptación le dolió profundamente.

A pesar de haber superado a sus legendarios rivales en números, el serbio admitió que intentó cambiar su actitud para ganarse al público, pero “tampoco fue así”.

Sin embargo, lejos de rendirse, utilizó esa sensación como combustible para mantenerse en la élite del tenis durante más de una década.

Sobre su relación con Federer y Nadal, Djokovic fue claro: “Siempre los he respetado. Nunca he dicho una sola palabra mala sobre ellos y nunca lo haré. Los admiraba y todavía lo hago. Pero siempre me he llevado mejor con Nadal”.