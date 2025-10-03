Djokovic supera 40 victorias en un mismo Masters 1000 por sexta vez

El cuarto cabeza de serie en Shanghái estrenó su participación en esta edición con una sólida actuación frente a Marin Cilic por 7-6(2), 6-4 en un duelo de veteranía sobre la pista dura china. Y es que Djokovic, a sus 38 años, y Cilic, de 37, sumaron la cifra combinada de mayor edad en un partido ATP Masters 1000: 75, 43 años.

El 5 de septiembre de 2025. Esa era la última vez que Novak Djokovic había saltado a una pista para competir, concretamente, en las semifinales del US Open frente a Carlos Alcaraz. Después de 28 días, el serbio regresó al ATP Tour, esta vez en el Rolex Shanghai Masters para sellar su pase a tercera ronda.

“Tuve problemas para encontrar mi ritmo desde la línea de fondo”, admitió Djokovic. “Me faltaban partidos —el último fue en el US Open— así que tenía una ronda inaugural muy dura contra Marinc, que cuando siente la bola, es muy peligroso y puede derrotar a cualquiera. No me dio tiempo para respirar, así que creo que escapé de los problemas sacando bien, lo que obviamente me deja contento”.

Djokovic necesitó una hora y 54 minutos para consolidar su victoria No. 40 en Shanghái, una cantidad de partidos ganados que ha alcanzado en seis torneos ATP Masters 1000 diferentes: Roma (68), Indian Wells (51), París (50), Miami (49), Cincinnati (45) y Shanghái (40).

El No. 5 del PIF ATP Rankings amplió su dominio en la rivalidad Lexus ATP Head2Head ante Cilic a 20-2, un día en el que sumó 10 saques directos, elevó a un 84 por ciento su éxito con el primer servicio y salvó las cuatro oportunidades de quiebre que concedió, incluyendo dos de ellas en el último juego del partido.

“Mucho respeto para Marin por todo lo que ha logrado y quien es como persona”, añadió el serbio. “Nos llevamos muy bien fuera de la pista, nos conocemos desde hace muchos años. La última vez que habíamos jugado fue hace tres años, así que es genial verlo de vuelta a este nivel”.

A pesar de que Djokovic ha sido semifinalista en los cuatro Grand Slam esta temporada, su rendimiento en los ATP Masters 1000 no ha estado al nivel habitual. Más allá de su final en Miami, se ha despedido prematuramente en Indian Wells, Montecarlo y Madrid. En Shanghái, uno de sus territorios favoritos, intentará cambiar esta dinámica.

El siete veces ganador de las Nitto ATP Finals se encuentra en estos momentos en la cuarta posición de la PIF ATP Live Race to Turin, gracias a un récord de 31-10 en 2025.

En tercera ronda de Shanghái se enfrentará a Yannick Hanfmann, que al inicio de la jornada de este viernes había sido capaz de sorprender al favorito No. 25 Frances Tiafoe por 6-7(9), 6-2, 6-1.

(Con información de ATP)