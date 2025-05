“Tuve que sudar para conseguirlo, sin duda. Hubi ha estado más cerca de la victoria durante todo el partido”, reconoció Djokovic. “He tenido algunas opciones de romper su servicio en el primer set. Después, tuve un mal juego que terminó con la doble falta en el punto de set.

“He intentado seguir luchando. Nó sé cómo logré romper su servicio. Probablemente lo perdió por sí mismo, cuando estaba 4-3 arriba en el tercer set. Esto sucede también al máximo nivel. Unos pocos puntos deciden al ganador. Ha sido un partido increíble, 7-6 en el tercero con un estadio repleto y un ambiente precioso. Me siento agradecido por levantar aquí el No. 100”.

La conquista fue un homenaje a la longevidad de Djokovic, convertido a sus 38 años en el campeón más veterano en la historia del torneo. Logrando su primer título desde que se colgara la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, además, Novak se erigió en el primer hombre en la Era Abierta que logra levantar un trofeo en 20 temporadas diferentes.

Djokovic atravesó un carrusel de emociones a lo largo de un partido sin respiro, resuelto a su favor tras tres horas y cinco minutos de esfuerzo. El balcánico convirtió los nervios del primer set, entregado con una doble falta en el punto decisivo, en un espíritu de lucha innegociable ante Hurkacz. Novak asumió una dureza permanente sobre la tierra batida hasta imponerse en dos desempates que le otorgaron la octava victoria consecutiva en el historial Lexus ATP Head2Head frente al polaco (8-0).

¿Satisfecho? No, incluso a esta altura de su carrera, Djokovic cree que siempre tiene algo para mejorar, y ganar más.

“Cambio cosas todo el tiempo cuando siento que no estoy en el nivel que quiero. Busco cosas nuevas cada día, incluso después de estar hace más de 20 años, y aun cuando no soy el mismo de hace 15, 10 o 5 años. Pero hace falta esa mentalidad para estar a la altura de los jóvenes. Hay que buscar cosas, mejorar el juego y la mentalidad, cambiar el enfoque de los entrenamientos y los torneos. Mi situación no era la ideal antes de venir aquí (a Ginebra), pero después del primer partido me sentí con confianza”, remarcó.

(Con información de ATP)