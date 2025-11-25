FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones... no sin antes expresar nuestra sincera felicitación para nuestro director general Adrián López Ortiz con motivo de la obtención del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Opinión. Mucho festejo para toda la plantilla de Noroeste en Sinaloa en virtud de que ese premio refleja la intención de Noroeste, por dirigir con firmeza la expresión de opiniones y comentarios, así como noticias relevantes tratadas con la sólida intención de orientar e informar a la ciudadanía. Un abrazo fuerte mi estimado Adrián... Desde este espacio manifestamos nuestro orgullo por formar parte de esta familia Noroeste y colaborar con nuestro granito de arena en esa intención informativa con veracidad y oportunidad, los hechos de Sinaloa...

DEL PAVO... Será en día 6 de diciembre la realización del tradicional Torneo del Pavo a efectuarse en las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán, para lo cual ya nos hicieron llegar la correspondiente convocatoria.

Será en tres categorías diferentes como se dé el desarrollo de la justa para los jugadores que se registren en la contienda que tengan la firme intención de la cacería de gordos y cachetones pavos que se entregarán a los ganadores de las mismas que se establecieron conforme al hándicap: en la categoría A jugaran los que tengan de 0 a 15 de hándicap y en la B los que ostenten de 16 a 30 de hándicap.

Por lo que corresponde a la categoría seniors será para jugadores de 65 años o más, los hándicaps de aplicarán en las dos primeras categorías al 10 por ciento de la suma de dos jugadores, ya que el torneo se realizará por parejas, mientras que en seniors será al 15%.

Habrá premios consistentes en sendos pavos para los ocupantes de las dos primeras posiciones por categoría, así como los infaltables acercamientos a la bandera en los cuatro pares tres.

El costo de inscripción por jugador será de 1000 pesillos, pero a los menores de edad se les cobrará únicamente 600, pero en el caso de que se registre padre con su hijo o hija será de 1300 pesos.

Los fondos que se recauden en este evento, serán destinados para ayudar a empleados y caddies del Campestre a pasar una mejor navidad...

O sea que se trata de una causa que a todos motiva ya que los empleados y caddies de esa institución forman parte de una gran familia integrada en torno al golf.

FRIEND FEST 2025. - Ah, pero para hacer más interesante el evento, se unirá a ello un dual meet que se tiene programado consistente en una convivencia entre alrededor de 10 parejas que se integrarán con jugadores de Guamúchil y Mazatlán.

Alejandro Morales, nuestro contacto con el club de golf de Guamúchil, nos menciona que ya están prácticamente listos 12 jugadores de Guamúchil que enfrentarán en amistoso duelo a visita recíproca y en disputa de la Copa Friends Fest 2025 cuya primera etapa será precisamente en nuestro puerto y la segunda en fecha por definir en Guamúchil.

Por lo que corresponde al equipo mazatleco, ya están listos alrededor de 10 jugadores, pero si alguien quiere unirse al festejo, puede hacerlo comunicándose con Paty al Campestre o buen con un servidor.

La mecánica que se optará por esta ocasión será de puntuación en cada una de las parejas con su correspondiente hándicap, por cada triunfo de pareja se otorgarán dos puntos, los que se sumarán por el total de parejas involucradas para definir el ganador de la primera etapa y poseedor de la Copa. Y la definición del propietario definitivo será en Guamúchil, como ya comentamos, en fecha por definir.

El programa es que los jugadores guamuchilenses serán recibidos con un desayuno a las 9 de la mañana en el Campestre y saldrán a jugársela, a las 11.30 horas, junto con el contingente del Torneo del Pavo. O sea, que prácticamente estaremos en doble evento...

Así las cosas, esperamos que se reporten jugadores mazatlecos a la competencia y convivencia...

ANUAL DEL COUNTRY CULIACÁN. – Y nos reportan buenos resultados del Torneo Anual del Country de Culiacán en su retorno, como que las cosas salieron a partir un piñón, de acuerdo a informaciones proporcionadas por jugadores mazatlecos que, en buen número, acudieron el pasado fin de semana a la capital sinaloense. Muy bien, muchachitos, muy bien...

Y hasta aquí, nos vamos, le invito a pasarla bien que nada le cuesta y cuidar nuestra salud, algo muy importante.... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...