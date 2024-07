La idea de Lizeth Rueda era continuar su carrera en la natación en aguas abiertas. Cómo no hacerlo si apenas unos días después de la Ceremonia de Clausura de Londres 2012 ganó una medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Juvenil.

Pero después de no lograr la clasificación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, empezó a pensar que quizá en otro deporte encontraría más estabilidad. Fue entonces cuando su entrenador le propuso probar el triatlón.

El flechazo fue inmediato, aunque la adaptación llevó más tiempo. Especialmente por el tramo a pie, que implicaba pasar de un deporte sin impacto a otro de mucho desgaste para las articulaciones.

“Tenía un poco de noción, pero definitivamente el atletismo fue la disciplina que más me ha costado. Ahorita siento que sí he evolucionado, pero han sido años de trabajo, no ha sido nada sencillo la verdad”, comenzó en una entrevista para Milenio.

Rueda quedó cerca de obtener una cuota para Tokio 2020, pero ha sido en este ciclo olímpico donde ha empezado a obtener grandes resultados, como la brillante medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, con bronce para su compatriota Rosa María Tapia.

La tapatía cerró el periodo clasificatorio como número 41 del ranking olímpico, y fue seleccionada por la Federación Mexicana de Triatlón para ocupar una de las cuatro cuotas que la nación tricolor obtuvo para París 2024.

Tapia, Aram Peñaflor y Crisanto Grajales completarán la delegación mexicana, que también competirá en la prueba de relevo mixto.

CARLOS GARCÉS (FUTBOL Y ATLETISMO)

Carlos Garcés es una figura central en la historia del futbol mexicano.

Este guanajuatense formó parte del grupo de jugadores que dio origen al Club América, y participó en los primeros éxitos de un equipo que en la década siguiente ganaría fama conquistando un tetracampeonato.

Gracias a ese prestigio, Club América recibió una invitación para realizar una gira por Guatemala a principios de 2023, con lo que se convirtió en el primer equipo de fútbol mexicano en viajar al extranjero. Durante esta gira, Garcés ideó el siquitibum, un cántico que durante décadas sonaría en los estadios mexicanos.

A cambio de esa visita, la selección de futbol de Guatemala viajó a México ese mismo año para disputar dos partidos contra un seleccionado de jugadores mexicanos. Fueron la primera selección de fútbol mexicana de la historia, y Garcés fue uno de sus primeros goleadores.

Carlos Garcés destacaba por sus cualidades físicas, al punto de que al año siguiente compitió en los Juegos Olímpicos de París 1924... ¡En atletismo! El guanajuatense compitió en las pruebas de 200 m y 400 m, aunque no logró superar la primera ronda.

Tiempo después fue uno de los principales impulsores para el nacimiento de Cruz Azul, equipo que surgió con el apoyo de la empresa cementera en la que trabajaba.

Y en 1928 volvió a los Juegos Olímpicos en Ámsterdam, pero esta vez como parte de la selección mexicana de futbol.

MIGUEL ELIZONDO (ATLETISMO Y BOSBLEIGH)

El idilio de Miguel Elizondo con los Juegos Olímpicos parecía escrito.

“Este proceso se da como un sueño: nací en un año olímpico [1968], tengo un tío que siempre me decía ‘Olímpico’ desde pequeño, y ahí me puse la meta de ir a unas Olimpiadas”, aseguró en una entrevista con El Horizonte en 2014.