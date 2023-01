Los Dolphins (9-8, No. 7) viajarán a Buffalo el próximo fin de semana para enfrentarse a los rivales de división Bills (13-3, No. 2) en el Super Wild Card Weekend.

Miami aseguró el último lugar en los playoffs de la AFC el domingo, gracias a su victoria por 11-6 sobre los New York Jets y la derrota de los New England Patriots por 35-23 ante los Buffalo Bills .

Para colarse en los playoffs en el último día de la temporada regular, los Dolphins tuvieron que romper una racha de cinco derrotas consecutivas con un tercer mariscal de campo ( Skylar Thompson ) bajo el centro. Lo hicieron por la piel de sus aletas, con el gol de campo de 50 yardas de Jason Sanders con 18 segundos demostrando la diferencia en el trabajo del domingo contra los Jets. Miami agregó un safety en la última jugada del juego, una serie fallida de laterales de los Jets.

Los Dolphins son el primer equipo en ganar un juego para asegurarse un lugar en los playoffs sin anotar un touchdown en ese juego, según NFL Research.

El regreso de Miami a la postemporada es el primero desde 2016, cuando el entrenador Adam Gase en su primera temporada llevó al mariscal de campo suplente Matt Moore y los Dolphins a Pittsburgh en la ronda de comodines, y apenas el tercero en 21 años. Cada uno de esos momentos fue con un entrenador de primer año (Mike McDaniel, Gase, Tony Sparano).

“Bueno, diría que se siente tremendo”, dijo McDaniel después del juego. “Eso no significa que ese no fuera el objetivo, era solo llegar a los playoffs, sin embargo, comprender a todos los involucrados: estás hablando de personas que han estado dentro de la organización durante más de 30 años, hablas de una base de fanáticos que no ha visto a su equipo ir a los playoffs desde 2016, solo hablas de muchas personas involucradas, es muy gratificante por la forma en que sucedió”.

En sus dos encuentros anteriores con los Bills, campeones de la AFC Este de este año, los Dolphins ganaron en casa, 21-19 , en la Semana 3 y cayeron en Orchard Park, 32-29 , más recientemente en la Semana 15. Miami tiene marca de 1-3 en total. tiempo en la postemporada ante los Bills, y 0-2 en Orchard Park.

Quién será el mariscal de campo para Miami la próxima semana sigue siendo una pregunta apremiante. Tua Tagovailoa permanece en el protocolo de conmoción cerebral y McDaniel dijo después de la victoria del domingo que aún no había una fecha límite para su regreso. Teddy Bridgewater estuvo activo el domingo, pero quedó marginado por lesiones en la rodilla y los dedos, lo que obligó a Thompson, un novato de séptima ronda egresado de Kansas State, a hacer apenas la segunda apertura de su carrera contra los Jets. Mike Glennon fue ascendido del equipo de prácticas de Miami y podría volver a serlo la próxima semana.

“Seguiremos tomándolo día a día”, dijo McDaniel sobre Tagovailoa, “y ni siquiera pensaré en ningún tipo de juego, ya sea este año o el próximo, hasta que esté completamente listo para hacerlo, y eso viene con autorización médica.

“Habrá algunos signos de interrogación, pero afortunadamente este equipo ha demostrado no parpadear ante ningún signo de interrogación de ninguna manera. Tenemos muchachos en los que realmente creemos, e iremos con el grupo más saludable hasta Buffalo y jugaremos un Muy buen equipo de futbol”.