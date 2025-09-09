Domina Culiacán Artes Marciales rumbo a los Juegos Nacionales Populares 2025

CULIACÁN._ Con nueve boletos, Culiacán logró dominar la fase Estatal de Artes Marciales de los Juegos Nacionales Populares 2025, que se realizarán del 2 al 10 de noviembre en las instalaciones de la Unidad IMSS de Oaxtepec, Morelos.

Los artemarcialistas que lograron avanzar a la justa nacional son Paúl Castro Olivas, en la categoría Junior Avanzados 65-70 kilos en la rama Varonil; Karol López Luna, en Junior Avanzados Femenil en la modalidad de Formas.

Además, Said Emmanuel Picos Orona en Intermedios Varonil en Formas; David Torres Flores, también en Formas en Junior Avanzados; Lía Arámburo Félix en Formas en Intermedios Femenil; Kimberly Molina en Avanzadas Femenil Formas.

Mitzy Valentina Gámez en Principiantes Femenil 40-45 kilos; Aimé Herrera Urrea Intermedios Femenil 50-55 kilogramos, y Vianka Daniela Rodríguez en Avanzados Femenil60-65 kilos.

Le siguió Ahome con siete clasificados, que fueron Manuel Ontiveros, David Hernández, Gladys Camberos, Renata Diosamar Vega, Leonardo Valdez, Juan Villegas e Iván Enrique Ceceña.

Salvador Alvarado logró seis boletos, gracias a las actuaciones de Enrique Arturo Franco López, Mariana Bermúdez, Alexander Camacho, Luis Eduardo Velazco, Juan Ángel López e Iker Alexis Franco López.

Por Guasave avanzaron a la justa nacional Ivanna Espinoza, Nivardy Flores, Daniel Humberto González y María del Carmen García; de Navolato fueron Fernanda Borboa, José Ángel y Efraín Zavala, mientras que de Mazatlán fue Luis Eduardo Beltrán.

La disciplina del Boxeo, Culiacán tendrá su eliminatoria municipal en 19 de septiembre, mientras que la fase Estatal será el 20 y 21 de septiembre en el gimnasio de Boxeo del Centro de Alto Rendimiento del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte.