Domina Mazatlán el estatal de Ademeba Sub 14

MAZATLÁN._ La Unidad Deportiva Benito Juárez fue sede del Estatal Selectivo de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol, categoría 2012, que finalizó con el pase de los conjuntos locales, varonil y femenil, a la siguiente fase.

En la primera jornada, el equipo porteño varonil se complicó un partido que parecía dominar ampliamente, pero logró ajustar al final y vencer a la escuadra de Culiacán, por pizarra de 39-30; más tarde impondría su poder para imponerse al equipo de Ahome, por marcador de 61-45.

En la rama femenil, en el primer juego Mazatlán se impuso 28-14 ante Ahome, después de un gran trabajo de recuperación de balón por parte de las mazatlecas. En la segunda jornada, el equipo selló su pase con una victoria de 39-14 sobre Culiacán.

Los jugadores más destacados del Selectivo Estatal conformarán el conjunto de Sinaloa que participará en el Nacional de Adedema Sub 14, que se realizará en Tijuana, Baja California, del 8 al 12 de octubre.

RESULTADOS

Varonil Sub 14

Mazatlán 39-30 Culiacán

Mazatlán 61-45 Ahome

Femenil Sub 14

Mazatlán 28-14 Ahome

Mazatlán 39-14 Culiacán