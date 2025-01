Más deportes | Voleibol

Domina Mazatlán en el Zonal de voleibol de sala de Juegos Conade

Clasifican los dos conjuntos de la rama femenil, Sub 16 y Sub 18, y el equipo de la categoría 17-18 Años (Sub 18) de la rama varonil, tras imponerse a Concordia, Escuinapa y Rosario