WASHINGTON._ El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que el equipo de futbol americano Washington Commanders debería recuperar “inmediatamente” el polémico nombre original de Redskins (Pieles Rojas), que cambiaron en 2020 por sus connotaciones racistas hacia la población nativa estadounidense.

“Los Washington ‘Lo que sea’ deberían cambiar su nombre INMEDIATAMENTE a Washington Redskins. Hay un gran clamor por ello”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump insistió en que “lo mismo ocurre con los Cleveland Indians, uno de los seis equipos originales de beisbol, con un pasado histórico”.

En 2021, ese emblemático conjunto pasó a ser conocido como los Cleveland Guardians (Guardianes de Cleveland), también en respuesta a la presión de movimientos de justicia social en el país.

“Nuestro gran pueblo indígena, en masa, desea que esto suceda. Su herencia y prestigio les están siendo arrebatados sistemáticamente. Los tiempos son diferentes ahora que hace tres o cuatro años. Somos un país de pasión y sentido común”, advirtió el mandatario, con un mensaje a los dueños de estos equipos: “¡¡¡HÁGANLO!!!”.

En otro mensaje en la plataforma, Trump amenazó a los Commanders con entorpecer las negociaciones para el regreso de la franquicia a la ciudad capital.

“Si no cambian el nombre de nuevo al original ‘Washington Redskins’ y no eliminan el absurdo mote de ‘Washington Commanders’, no haré ningún trato para que construyan un estadio en Washington. El equipo valdría mucho más y el acuerdo sería más emocionante para todos”, indicó.

En diciembre de 2020, la formación de la capital de Estados Unidos abandonó el nombre de Redskins (referencia a la piel roja de los indios nativos estadounidenses), así como su logotipo que mostraba la cabeza con plumas de un hombre indígena en los costados del casco del equipo, que ahora luce una W en mayúscula.