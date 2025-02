El mexicano falló en el primer elemento, un cuádruple Salchow que quedó corto, y en el cuarto elemento, donde no pudo completar la segunda parte de la combinación.

Pero para Donovan Carrillo, de eso también trata esta competencia: de seguir afinando sus dos programas de cara al Mundial de Patinaje Artístico 2025 que se celebrará el próximo mes de marzo en Boston y que servirá de clasificatorio olímpico.

“Mi primer objetivo aquí es divertirme y disfrutar patinando, que es algo muy importante y que a veces olvidamos”, señaló Carrillo tras su actuación. “Pero aparte de eso me gustaría hacer dos cuádruples en el programa libre, algo que no he hecho hasta ahora en el Campeonato de los Cuatro Continentes”.

Ese fue también el motivo de que el pasado fin de semana decidiera disputar la Challenge Cup en Países Bajos, donde ganó una medalla de plata.

“No había competido demasiado y quería seguir ganando experiencia”, explicó, destacando la importancia de “seguir practicando los cuádruples antes del clasificatorio olímpico”.

Con todo, esos fallos no impidieron que Donovan Carrillo sellara su pase a la final del Cuatro Continentes, que reúne en Seúl (República de Corea) a los mejores patinadores artísticos de América, Asia, África y Oceanía.

Esta será la última gran competencia para Donovan Carrillo antes del Mundial de Patinaje Artístico 2025, donde buscará una cuota para México en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Cuando es la final de Donovan Carrillo en el Campeonato de los Cuatro Continentes 2025

Donovan Carrillo disputará la final individual masculina del Campeonato de los Cuatro Continentes 2025 de patinaje artístico este sábado, 22 de febrero, desde las 13:00 horas (21:00 del 21 de febrero en Sinaloa).

Cómo ver el Cuatro Continentes 2025 de patinaje artístico

El Campeonato de los Cuatro Continentes 2025 de Patinaje Artístico puede seguirse a través del canal oficial en YouTube de la Federación Internacional de Patinaje (ISU), y de los proveedores asociados.

En México, las competencias de patinaje artístico de la ISU pueden verse a través de Sky México, mientras que en Estados Unidos se retransmiten por NBC y el servicio de streaming Peacock.

Debuta pareja mexicana

Los patinadores mexicanos Harlow Lynella Stanley y Seiji Urano han debutado con gran desempeño en el Campeonato de los Cuatro Continentes ISU 2025, celebrado en Seúl, Corea del Sur. Con una puntuación de 46.71 puntos, la pareja dejó en alto el nombre de México en la primera fase de la competencia.

Stanley y Urano demostraron su talento con una rutina llena de arte y precisión, consolidándose como una de las duplas más destacadas de la jornada. Su actuación les permitió competir de manera sólida ante representantes de potencias en el patinaje como Estados Unidos, Canadá, Japón y China.